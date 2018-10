OM : Accusé par Florian Thauvin, le journaliste de Quotidien se défend

Dans : OM, Ligue 1.

Après la défaite de l’Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain dimanche soir, le journaliste Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est fait remarquer en posant une question plutôt originale à Florian Thauvin. En zone mixte, le chroniqueur de Quotidien demandait à l’attaquant marseillais si l’OM était un « beau perdant » face au PSG, en référence aux 18 matchs sans victoire de Marseille dans un Classique. Le meilleur buteur phocéen avait mal pris la question, répliquant qu’il « n’appréciait pas cette question » et qu’il n’était « pas là pour se faire manquer de respect ».

Dans l’émission Quotidien sur TMC, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est défendu. « Je ne pense pas avoir manqué de respect. Je suis le premier déçu de cette défaite. Mais en tant que supporter et journaliste, je pense que la question est légitime. Car malheureusement, cela fait 18 matchs que l’OM ne bat pas le PSG. Je suis très déçu, mais je suis certain qu’au match retour, je n’aurais pas à poser la question car on va créer la surprise ! » a-t-il confié. Une explication qui ne devrait pas vraiment convaincre Florian Thauvin, lequel s’est agacé dimanche soir tout en gardant néanmoins ses nerfs et en faisant preuve de sang-froid.