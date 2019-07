OM : Accord total avec Villarreal pour Alvaro Gonzalez !

Dans : OM, Mercato, Liga.

Les supporters de l'Olympique de Marseille attendaient l'officialisation rapide de la signature de Dario Benedetto, mais à priori avant même d'engager l'attaquant argentin l'OM pourrait dévoiler la venue d'un défenseur. En effet, ce mercredi soir, le quotidien SuperDeporte, qui couvre essentiellement l'actualité du FC Valence, de Villarreal et de Levante, affirme que l'Olympique de Marseille et Villarreal viennent de trouver un accord pour le transfert d'Alvaro Gonzalez. Selon le média ibérique, le défenseur espagnol et le Sous-Marin jaune ont conjointement accepté la proposition de l'OM, laquelle est qualifiée de « succulente » par SuperDeporte, qui ne donne toutefois aucun détail financier, mais affirme que cet accord devrait être rapidement officialisé.

Agé de 29 ans, Alvaro Gonzalez avait encore deux ans de contrat avec Villarreal, où il était arrivé en 2016 en provenance de l'Espanyol Barcelone. Selon le site spécialisé TransferMarkt, le défenseur espagnol a une valeur estimée à 8ME. Le journal sportif précise qu'Alvaro Gonzalez aura pour mission de remplacer Adil Rami, qui devrait quitter l'Olympique de Marseille lors de ce mercato.