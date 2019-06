OM : Accord signé avec l'UEFA, Marseille va souffrir au mercato !

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille n'avait pas réellement le choix, et c'est donc sans réellement pouvoir faire autrement que les dirigeants de l'OM ont paraphé il y a une dizaine de jours un accord de règlement avec l'instance en charge du fair-play financier au sein de l'UEFA. Selon L'Equipe, qui dévoile cette opération, aucun appel n'ayant été fait, l'accord est désormais considéré comme ferme et définitif, et le club phocéen va devoir s'y tenir. « Cet accord de règlement oblige l'OM à revenir dans les clous du fair-play financier (ne pas franchir la barre de 30 ME de déficit sur les trois dernières saisons) en trois ou quatre ans et prévoit d'autres restrictions. Ce ne sera pas une mince affaire au vu de la situation financière du club », précise le quotidien sportif, qui rappelle que fin juin 2018 le bilan de l'Olympique de Marseille était dans le rouge pour 78,5ME.

Le mercato estival 2019 va donc être violemment impacté par cet accord de règlement signé par l'OM avec l'UEFA, et cela d'autant plus que Marseille ne jouera aucune épreuve européenne et n'aura donc pas de recette à attendre de ce côté-là. Au menu des dirigeants de l'Olympique de Marseille, on peut désormais s'attendre à des départs nombreux, notamment des joueurs qui coûtent le plus cher, et un recrutement plus prudent que spectaculaire. C'est hélas le prix à payer pour revenir dans les clous du gendarme financier européen, en croisant les doigts pour que l'OM retrouve l'Europe la saison prochaine.