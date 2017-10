OM : Abriel a peur pour l'OM sans Gustavo face au PSG

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Recrue phare de l’Olympique de Marseille cet été, Luiz Gustavo ne déçoit personne à Marseille. Comme un poisson dans l’eau dans le 4-2-3-1 instauré par Rudi Garcia depuis quelques matchs, l’international brésilien a livré son match le plus abouti de la saison face à l’OGC Nice dimanche soir, couronné par un but… et un carton rouge. Ancien de la maison phocéenne, Fabrice Abriel estime que l'ex-milieu défensif de Wolfsburg est absolument essentiel à l’équilibre de l’OM. Selon lui, sa suspension risque néanmoins de ne pas peser lourd face à Strasbourg. Contre le PSG, une semaine plus tard, en revanche…

« Le changement de système, du seul Luiz Gustavo perdu en sentinelle dans le 4-3-3 à deux relayeurs en 4-2-3-1, est important. On a vu à Nice qu'il est plus intéressant dans le cœur du jeu que frustré dans ses dix-huit mètres. Il apporte à la construction quand il sent le bloc sécurisé. Sa suspension (voir par ailleurs) est préjudiciable, il formait un binôme pertinent avec Anguissa. Mettre Boubacar Kamara à Strasbourg (le 15 octobre), oui, ça peut se tenter. Face à Paris en revanche… » a expliqué l’ancien joueur du FC Lorient dans les colonnes de L’Equipe. Pour rappel, Luiz Gustavo se rendra lui-même à Paris aux côtés des dirigeants phocéens jeudi devant la commission de discipline afin de tenter de « transformer » son carton rouge en carton jaune, qui ne le priverait que du match face au Racing.