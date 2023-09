OM ‍: Abardonado promet d'agresser Luis Enrique

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura fort à faire ce dimanche soir en Ligue 1 contre le PSG. Jacques Abardonado, nouvel entraineur par intérim, ne s'avoue pas vaincu d'avance et il pense même pouvoir faire tomber Paris dans son stade.

A Marseille, il est difficile de retrouver de la sérénité. Mais les derniers jours ont apporté quelques lots de satisfaction avec un match nul à Amsterdam en Europa League et l'annonce de Pablo Longoria, désireux de rester président de l'OM. Le déplacement à venir au Parc des Princes ce dimanche soir pour y affronter le PSG s'annonce tout de même périlleux pour les Phocéens. Cependant, pas question pour Jacques Abardonado d'arriver en terre parisienne sans ambition. Le nouvel entraineur par intérim de l'OM veut voir des attitudes positives et conquérantes. Selon lui, un plan clair a même déjà été mis en place pour tenter de faire un résultat positif à Paris.

L'OM ira à Paris pour ramener quelque chose

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

En conférence de presse, l'ancien défenseur de Nice a en effet lancé un message clair au club de la capitale, mais aussi à ses joueurs. « Il faut de la solidarité, de l'envie, de la gnaque. C'est une belle affiche. Il ne faut pas oublier qu'on a un groupe de qualité. On a plusieurs systèmes en tête. On a une petite idée Le style que je veux ? Comme quand j'étais joueur : agressif dans le bon sens du terme. Je n'ai jamais pris de carton rouge en 300 matchs de Ligue 1, ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux une équipe qui me ressemble, agressive et qui joue au foot. Chaque match a son histoire, Paris est un grand d'Europe. On sait ce qu'on doit faire », a notamment indique Jacques Abardonado, qui pourrait s'appuyer ce dimanche soir sur les mêmes joueurs qui sont allés faire match nul contre l'Ajax Amsterdam jeudi soir en Ligue Europa.