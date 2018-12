OM : A défaut d’avoir Mbappé, l’OM a son Robben et c’est déjà pas mal

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Auteur de 10 buts en Ligue 1 cette saison malgré les difficultés rencontrées par l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin ne cesse de progresser.

En dépit de quelques critiques récurrentes, comme sur son efficacité dans les grands matchs, l’international français fait l’unanimité dans la cité phocéenne. Et s’il n’a pas eu la trajectoire d’un Kylian Mbappé, lequel a tout explosé dès son plus jeune âge, Elie Baup estime que le n°26 de l’OM est totalement comparable à un certain Arjen Robben. Autant pour son style de jeu que pour sa trajectoire, le Néerlandais de 34 ans ayant mis un certain temps avant d’exploser totalement au plus haut niveau.

« Si je devais le comparer, je dirais qu’il est dans la lignée d’un joueur comme Arjen Robben. Il n’est pas devenu du jour au lendemain un incontournable ou un possible Ballon d’Or comme Mbappé. Il a eu une vraie progression, à Bastia, puis à l’OM. Même en Equipe de France, le dernier match qu’il a fait contre l’Uruguay était mieux que les précédents. Son avenir ? Il va être tributaire de la qualification en Ligue des champions de l’OM » a expliqué dans les colonnes du Parisien, le consultant de beIN SPORTS, qui fût à l’origine de la signature de Florian Thauvin à Marseille en août 2013.