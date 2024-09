OM ‍: 36 minutes pour 36 millions, De Zerbi fait paniquer l’Inter

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Arrivé dans le cadre d’un prêt d’option d’achat en provenance de l’Inter Milan, Valentin Carboni peine pour le moment à se faire une place dans le onze marseillais. Une situation qui commence à inquiéter le club italien.

Parmi les nombreuses arrivées de l’Olympique de Marseille, Valentin Carboni n’est pas le joueur qui a fait le plus parler de lui. Le milieu offensif argentin est arrivé sur la pointe des pieds dans le cadre d’un prêt avec option d’achat non obligatoire fixée à 36 millions d’euros, mais le joueur n’a pour l’instant disputé que deux rencontres en cinq journées de championnat sous les ordres de Roberto De Zerbi. Dès son arrivée, l’entraîneur italien a su trouver un système de jeu performant et a déjà trouvé son onze de départ, préférant titulariser Amine Harit en soutien de l’attaquant. Selon les informations de Calcio Mercato, la situation de Carboni en ce début de saison inquiète l’Inter Milan, puisque c’est ce même De Zerbi qui avait manifesté son intérêt pour le joueur qui avait été prêté à Monza la saison dernière.

Carboni à l’OM, une période de doutes

Valentin Carboni non gioca al Marsiglia: ha collezionato appena 36 minuti totali ⬇️https://t.co/X24LcsLOR8 — GOAL Italia (@GoalItalia) September 25, 2024

Touché avec sa sélection en septembre, le joueur de 19 ans n’a pas encore montré l’étendue de son talent. Contre Reims et à Toulouse, il a disputé un total de 36 minutes et n’est pas entré en jeu sur les deux dernières rencontres de Ligue 1 de l’OM, contre Nice puis sur la pelouse de l’OL dimanche dernier. Lorsqu'il aura sa chance, ce sera à lui de montrer qu’il peut avoir un rôle important à jouer dans la rotation, d’autant que l’Olympique de Marseille ne disputera qu’une rencontre par semaine du fait de l’absence des matchs de Coupe d’Europe cette saison. L’Inter Milan, qui devra mettre près de 40 millions d’euros en cas de levée de l’option d’achat de son joueur par l'OM pour le récupérer, suivra à n’en pas douter l’évolution de Carboni dans les prochains mois. En espérant que ce passage sur la Canebière ne vire pas rapidement au fiasco.