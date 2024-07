OM ‍: 30ME pour Carboni, l'Inter envoie la facture

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Désireux de renforcer son secteur offensif, l’Olympique de Marseille suit plusieurs profils mais semble avoir fait de Valentin Carboni sa priorité. Il faudra cependant sortir le chéquier pour enrôler cette pépite argentine.

L’Olympique de Marseille avance ses pions dans ce mercato. A divers postes, le club phocéen a des pistes et l’OM a déjà officialisé l’arrivée du défenseur central Lilian Brassier et du milieu de terrain Ismaël Koné, respectivement en provenance de Brest et Watford. Alors que des discussions sont en bonne voie entre l’OM et Youcef Atal au poste de latéral droit, le gros chantier du mercato olympien cet été se situe en attaque. Après le départ d’Iliman Ndiaye à Everton, le club présidé par Pablo Longoria piste Mason Greenwood mais également un jeune milieu offensif argentin évoluant à l’Inter Milan en la personne de Valentin Carboni. L’OM souhaite boucler l’affaire mais selon les informations de La Gazzetta Dello Sport, les Nerazzurri espèrent une somme de 30 millions d’euros pour laisser partir son jeune joueur de 19 ans.

Carboni, une piste sérieuse pour l’OM

OM : Carboni et Greenwood arrivent, ce célébre journaliste italien l'annonce https://t.co/vSseOYgiZO — Foot01.com (@Foot01_com) July 4, 2024

Un dossier complexe pour l’Olympique de Marseille, qui souhaite malgré tout toujours renflouer les caisses et alléger sa masse salariale. Même si le joueur argentin est particulièrement apprécié par Roberto De Zerbi, il est difficile d’imaginer que le huitième du dernier championnat de France de Ligue 1 sorte une telle somme. A moins que la direction olympienne ne décide de négocier un prêt. Le joueur sort d’une saison à Monza, où il était prêté, au cours de laquelle l’Argentin a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives en trente-deux rencontres, toutes compétitions confondues. L’OM semble ne pas avoir dit son dernier mot dans ce dossier, et les Phocéens ont malgré tout bien avancé dans ce dossier selon le journaliste Gianluca Di Marzio. Si l’opération aboutit, nul doute que Pablo Longoria aura encore sorti l’un de ses tours de magie dont il a le secret durant le mercato.