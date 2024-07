OM ‍: 30 millions d’euros, Longoria craque encore au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Désireux d'offrir à Roberto De Zerbi des recrues de choix, Pablo Longoria se montre ambitieux. Mais les clubs européens le voient venir et se montrent eux aussi très gourmands.

Roberto De Zerbi a pris son service comme entraineur de l’Olympique de Marseille il y a une semaine désormais. Le coach italien a certainement eu des garanties de la part de Pablo Longoria pour récupérer des joueurs compatibles avec ses exigences, Pour le moment, le président de l’OM se démène beaucoup, a déjà fait signer Ismaël Koné et Lilian Brassier, mais des renforts offensifs sont attendus. Surtout si Pierre-Emerick Aubameyang s'en va. Même si Mason Greenwood est toujours ciblé, le club provençal met le paquet pour un meneur de jeu qui fait clairement saliver les recruteurs marseillais. Il s’agit de Valentin Carboni, récemment sacré champion d’Amérique du Sud avec l’Argentine, et qui pourrait donc changer de club en cas de belle offre aux yeux de l’Inter Milan.

Grosse offre de l'OM, mais insuffisante

Plusieurs médias, dont RMC et Fabrizio Romano, confirment ainsi des discussions avancées entre les deux clubs. Mais Sport MediaSet va plus loin et affirme que l’OM a réalisé une première offre, et que celle-ci est très copieuse puisqu’elle approche des 30 millions d’euros. Pas mal pour un joueur recruté par l’Inter Milan pour seulement 300.000 euros en 2022, alors qu’il avait marqué les esprits du côté de Catane, en évoluant dans les équipes de jeunes. A seulement 19 ans, Carboni pourrait donc quitter la Lombardie en ayant seulement disputé une poignée de matchs pour l’Inter. Mais cela ne dérange pas la formation italienne si elle s’y retrouve sur le plan financier.

Ce ne serait toutefois pas encore le cas totalement puisque le média transalpin assure que l’Inter Milan demande jusqu’à 40 millions d’euros pour céder son meneur de jeu. Il reste donc encore un gros effort à faire de la part de l’OM pour atteindre les demandes du champion d’Italie, même si cela semble difficile à atteindre. Peut-être le début d’une négociation tendue, mais en tout cas, Pablo Longoria ne lésine pas sur les moyens pour essayer de donner à Roberto De Zerbi une équipe alléchante en vue de la saison à venir.