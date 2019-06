OM : 25ME et Marseille accepte de vendre Maxime Lopez

Dans : OM, Mercato.

André Villas-Boas le sait bien, il ne pourra pas faire un mercato de feu cet été, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille étant même probablement le recrutement le plus coûteux pour le club phocéen, surtout si on l'associe au prix du limogeage de Rudi Garcia et son staff. Placé dans l'obligation d'être très prudent sur le plan comptable, l'OM a également prévu de se séparer de plusieurs joueurs, et probablement pas uniquement des seconds couteaux. C'est dans ce cadre que Eldesmarque.com affirme ce lundi que les dirigeants marseillais seraient prêts à accepter une offre pour Maxime Lopez, du moment que cette vente puisse permettre de récolter jusqu'à 25ME.

Cela tombe bien pour l'OM, deux clubs seraient déjà à la lutte pour faire venir Maxime Lopez, il s'agit du FC Séville et du Borussia Dortmund, deux formations ayant des moyens financiers qui permettent ce genre de deal au mercato. Agé de 21 ans, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a encore deux ans de contrat avec son club formateur, mais il pourrait accepter un transfert, surtout vers l'Espagne, Maxime Lopez n'ayant jamais masqué son attirance pour la Liga. Concernant la Bundesliga, celui qui est devenu un cadre de l'OM ne s'est jamais exprimé, même si Dortmund est forcément une très belle opportunité sur le plan sportif.