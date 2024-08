OM ‍: 19 départs, le mercato sera fou jusqu'au bout ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OM n’est pas seulement agité dans le sens des arrivées. Cet été, Pablo Longoria a bouclé plusieurs ventes, ce qui lui permet d’ailleurs d’être si offensif pour faire venir de nouveaux joueurs.

Depuis le début du mercato estival, l’Olympique de Marseille a beaucoup recruté (Hojbjerg, Brassier, Carboni, Cornelius, Wahi, De Lange, Rulli, Greenwood, Koné) mais il est important de rappeler que Pablo Longoria a également bouclé plusieurs ventes ces dernières semaines. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont repartis en Angleterre, Vitinha a fait ses valises pour signer au Genoa, Jonathan Clauss a été transféré à Nice et Pierre-Emerick Aubameyang a pris la direction de l’Arabie Saoudite. Le mercato prend fin le 31 août et d’ici là, les mouvements devraient encore être nombreux dans les deux sens à Marseille. A en croire le compte insider Le Petit OM, au moins 19 dossiers sont ouverts dans le sens des départs.

Aussi fou que cela puisse paraître, l’Olympique de Marseille a quasiment ouvert la porte à tous ses joueurs, en dehors de ceux recrutés cet été. Dans le détail, les six lofteurs sont bien sûr ceux que Pablo Longoria et Mehdi Benatia veulent voir partir le plus rapidement. Il s’agit de Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Pau Lopez, Jordan Veretout, Ulisses Garcia et François-Régis Mughe. A ces six joueurs, il faut ajouter les cinq éléments toujours présents dans le groupe professionnel aux entraînements mais qui sont susceptibles de partir en cas de proposition XXL dans les jours à venir : Amine Harit, Bamo Meïté, Azzedine Ounahi, Pol Lirola et Salim Ben Seghir.

De nombreux départs à l'OM d'ici fin août

Les supporters de l’OM pensaient sans doute que la liste s’arrêtait là mais en réalité, d’autres joueurs sont toujours sur la sellette à Marseille et peuvent potentiellement partir. C’est notamment le cas de cinq joueurs qui doivent absolument prolonger, sous peine de faire leurs valises : Leonardo Balerdi (pour qui une prolongation est actée, mais il a été convenu d'attendre la fin du mercato en cas de grosse offre), Yannis Sellami, Daryl Bakola, Erman Soglo et Luis Henrique. Enfin, l’état-major de l’Olympique de Marseille est vigilant sur la situation de trois joueurs actuellement blessés, à savoir Valentin Rongier, Bilal Nadir et Ruben Blanco.

Il sera de toute façon très difficile de leur trouver un point de chute et le plus probable est de les voir rester mais en cas d’offre, Marseille sera là aussi vendeur. Autant dire que le mercato estival est loin d’être terminé dans la cité phocéenne car avec autant de départs potentiels, Pablo Longoria pourrait récupérer de l’argent à investir pour renforcer encore davantage l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi.