OM : 16ME, accord trouvé pour Dario Benedetto à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Foot Mondial.

C'est la chaîne sportive argentine TyC Sports, relayée par son site internet, qui l'annonce ce dimanche, les dirigeants de Boca Juniors et ceux de l'Olympique de Marseille ont trouvé un accord pour le transfert de Dario Benedetto à l'OM moyennant une ultime offre de 16ME qui a été acceptée. A priori, et contrairement à ce qui avait été dit, le club phocéen avait transmis dans un premier temps une proposition inférieure à cela, et cette proposition avait été refusée. Le club argentin avait alors transmis une contre-proposition à hauteur de 16ME et c'est cette dernière qui a finalement été validée.

Selon TyC Sports, le seul doute qui subsiste dans ce dossier est plutôt léger, puisqu'il concerne la date à laquelle Dario Benedetto va quitter Boca Juniors pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers de l'Olympique de Marseille. Car la formation argentine jouera la semaine prochaine un 8e de finale aller de Copa Libertadores au Brésil contre Paranaense, et même s'il est actuellement légèrement blessé, l'attaquant pourrait tout de même faire le déplacement avec son équipe avant de filer vers Marseille. Mais les jeux sont faits dans ce dossier, et après Alvaro Gonzalez, l'OM semble avoir son deuxième renfort du mercato estival 2019.