OM : 14,5 ME sur la table, Marseille avance pour Benedetto !

Dans : OM, Mercato, Foot Mondial.

Ces dernières heures, l’Olympique de Marseille est passé à la vitesse supérieure dans le dossier Dario Benedetto.

André Villas-Boas le sait, son club phocéen a impérativement besoin de recruter un nouvel avant-centre en vue de la saison prochaine. Afin de compenser le départ de Mario Balotelli, le coach portugais souhaite faire venir Dario Benedetto. Sauf que jusqu’à présent, l’OM était tombé sur un os, nommé Boca Juniors. Mais après avoir refusé une première offre de 12 millions d’euros de la part de Marseille, la formation argentine réfléchit désormais au transfert de son attaquant, sachant que l’OM est revenu à la charge avec une nouvelle proposition de 14,5 ME. Ce que Daniel Angelici confirme.

« Pour Benedetto, on a refusé une offre il y a 20 jours. Mais nous allons analyser une nouvelle offre envoyée par l'OM. Il n'y a rien de fait pour le moment. Nous n'avons pas besoin de vendre, mais nous allons toujours analyser les offres. Je devrais répondre au club français aujourd’hui. Mais avant de répondre, je veux parler avec notre entraîneur. Toute opération, si on accepte l’offre, se fera à partir du 1er août. Et après, Gustavo Alfaro décidera qui jouera ou pas en Libertadores », a avoué le président de Boca dans la presse argentine. Mais pas sûr que ce deal convienne à l’OM… Car si la formation de Buenos Aires envisage de vendre son buteur de 29 ans maintenant avant de le garder encore deux semaines, Marseille aura besoin de son renfort au plus vite. Sachant qu’il dispose d’un accord contractuel avec l’OM, Benedetto pourrait alors mettre la pression sur Boca afin de venir en France dès le mois de juillet. Affaire à suivre...