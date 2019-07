OM : 0-4 face aux Rangers, Villas-Boas guette les recrues

Dans : OM, Mercato.

Après une défaite face à un club de D3 anglaise dans la semaine, l’OM a chuté face aux Glasgow Rangers, avec un lourd revers 4-0. Bien évidemment, ces résultats sont à prendre avec des pincettes, sachant que les Ecossais ont déjà joué des matchs officiels, notamment en tour préliminaire de Coupe d’Europe, et ne sont donc pas au même niveau de forme. Mais la lourdeur du score marque les esprits, et n’encourage pas à l’optimisme. André Villas-Boas en est conscient, lui qui attend un peu de renfort sur le marché des transferts pour se rassurer et améliorer l’équipe.

« On ne peut pas jouer comme ça, et subir un tel résultat. Je le répète, c'est à moi de faire mieux, de trouver une meilleure organisation pour le futur. On doit retrouver un équilibre. Évidemment, il nous manque des recrues, que nous allons faire. On a besoin de solutions, l'effectif est court, on n'a pas beaucoup de choix. Aux États-Unis, on va retrouver des adversaires français, avec un standard L1 », a prévenu l’entraineur portugais, plutôt ravi d’affronter désormais des équipes avec le même niveau de préparation. En attendant, il faudra quand même renforcer le groupe, et notamment sur le plan de l’avant-centre et de la défense centrale, sous peine de revivre des lourdes défaites prochainement.