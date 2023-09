OL-OM ‍: C'est la même chose pour Gattuso

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Gennaro Gattuso était prêt à dire oui à tout et à tout le monde. L'entraineur italien nommé à l'OM ce mercredi, fonçait tout droit vers l'OL quelques jours plus tôt.

En quelques jours seulement, l’OL et l’OM ont chacun changé d’entraineur. Une donne peu commune sachant que Laurent Blanc n’a rien fait pour s’accrocher à son poste aux yeux de ses dirigeants, et que Marcelino a lui claqué la porte à la première tempête, qui ne le touchait en plus pas personnellement. John Textor a décidé de faire confiance à Fabio Grosso pour faire remonter Lyon, après avoir failli faire signer Gennaro Gattuso. Pendant deux jours, l’Italien était pressenti pour prendre le poste de technicien entre Rhône et Saône, et était même sur le point de signer avant que le propriétaire américaine ne mette sur pause pour se tourner vers un autre choix. Il faut dire que de nombreux suiveurs de l’OL, ainsi qu’une frange des supporters, avait déjà fait valoir leur droit de véto, tout comme quelques dirigeants lyonnais.

Staff, salaire, contrat, tout était prêt

Cela n’empêche pas Gennaro Gattuso de débarquer dans un grand club de Ligue 1 puisque l’Italien vient de signer à Marseille. Pablo Longoria n’avait pas envie de perdre de temps à chercher un nouveau technicien, et il a donc fait un choix radical, pas forcément dans la lignée des précédentes décisions. En 24 heures, tout a été bouclé et ce n’est pas un hasard. L’Equipe raconte ainsi les coulisses de la venue de l’ancien milieu de terrain à Marseille, et notamment que toutes ses volontés étaient déjà très précises. Pour la simple et bonne raison qu’il a transmis les mêmes exigences, niveau contrat, financier, staff et organisation, que celles données à l’OL quelques jours plus tôt.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Un côté pragmatique qui démontre que Gattuso avait tout de même très envie de retrouver un travail sur un banc de touche, et cela au plus vite. Sa signature ratée à l’OL lui a même permis de marquer quelques points, puisqu’il avait suivi plusieurs matchs de Ligue 1 en pensant rejoindre Lyon, et a rapidement switché sur l’OM en voyant que Marcelino cédait sa place. De quoi anticiper sa prise de pouvoir à Marseille, et notamment ses premiers entrainements qui vont très vite déboucher sur le match face à l’AS Monaco de ce week-end. Pour ne pas perdre de temps, Gennaro Gattuso a décidé de se mettre à fond au travail, et de dormir à la Commanderie pour être encore plus efficace et ne pas perdre une seconde.