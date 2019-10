OL : Alvaro Gonzalez absent contre le PSG, Lille et l'OL

Dans : OM, Ligue 1, LOSC, OL, PSG.

Victime d’un traumatisme direct involontaire de la jambe droite lors du match entre l’Olympique de Marseille et Montpellier, le 21 septembre dernier, Alvazo Gonzalez a pris un peu de retard dans sa phase retour. En effet, alors que l’OM avait annoncé une reprise possible sous 5 semaines, le défenseur espagnol arrivé de Villarreal lors du dernier mercato a indiqué ce samedi, dans une vidéo relayée par le clup phocéen, qu’il avait encore besoin d’un moins avant de reprendre le chemin de la compétition, Alvaro Gonzalez se déplaçant encore avec des béquilles.

Un coup dur pour André Villas-Boas et l’Olympique de Marseille puisqu’Alvaro Gonzalez manquera notamment les matchs face au Paris Saint-Germain, à Lille et à Lyon. En l’espace de quelques rencontres, le défenseur de 29 ans s’était clairement imposé au cœur de la défense de l’OM, qui lors des derniers matchs a semblé nettement plus fragile. AVB devra composer sans cet atout face à des rivaux directs.