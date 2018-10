OGCN : Vieira prépare spécialement Balotelli pour Nice-Marseille

Dans : OM, Ligue 1, OGCN.

Dans une vidéo diffusée sur le site officiel de l'OGC Nice à quelques jours du très attendu Nice-OM, Patrick Vieira a évoqué le cas de Mario Balotelli, qui lors du dernier mercato avait été annoncé du côté de Marseille avant de finalement rester au Gym. Alors que l'attaquant italien traverse comme une ombre ces premiers mois de la saison 2018-2019, l'entraîneur azuréen estime que rien n'est perdu pour Super Mario et que la rencontre face à l'Olympique de Marseille est une belle occasion de le prouver.

« Mario est un joueur très important pour nous, mais il n’a pas retrouvé son meilleur niveau et il doit travailler pour y arriver. Pour cela, on est tous derrière lui, on va l’aider, mais Mario a un rôle très important à jouer pour essayer de revenir à son meilleur niveau. On est dans un milieu où tout le monde peut donner son avis, laissons les gens parler, je sais que ça ne perturbe pas Mario et cela ne me perturbe pas non plus, ni le club. C’est ça le plus important. Après, moi je sais que j’ai de très bonnes relations avec lui, qu’on discute énormément sur l’aspect physique et athlétique, où il en est, où il doit aller. Je le redis, on va l’aider à retrouver son niveau, il doit travailler mais on va lui donner les moyens pour qu’il soit bien contre Marseille », confie Patrick Vieira, qui n'abandonne pas Mario Balotelli.