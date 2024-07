Offre refusée, l’OM bien placé pour Ezequiel Fernandez

Jugé compatible avec la philosophie du coach Roberto De Zerbi, Ezequiel Fernandez fait l’objet de discussions entre l’Olympique de Marseille et Boca Juniors. Une première offre marseillaise a été refusée. Mais le club phocéen reste bien placé pour obtenir la signature du milieu argentin.

Conscient des limites affichées dans l’entrejeu la saison dernière, l’Olympique de Marseille n’a pas tardé à s’activer pour renforcer ce secteur. La preuve, sa première recrue, à savoir l’international canadien Ismaël Koné, s’ajoutera à la liste des milieux de terrain après la Copa América. En attendant son intégration dans le groupe, le président Pablo Longoria pourrait bien conclure la venue d’un autre renfort dans cette zone de jeu. Le dirigeant espagnol travaille actuellement sur la piste menant à l’Argentin Ezequiel Fernandez (21 ans).

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille have sent formal bid to Boca Juniors for midfielder Equi Fernández.



There’s still no answer from Boca as they already had turned down approaches from Porto earlier this summer.



21 year old midfielder, keen on the move. pic.twitter.com/VRqccAaKn6