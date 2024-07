Officiel ‍: Aubameyang dit adieu à l’OM et rejoint l’Arabie Saoudite

Comme attendu depuis plusieurs jours, Pierre-Emerick Aubameyang quitte l’Olympique de Marseille. Après avoir fait ses adieux aux supporters de l’OM ce mercredi via ses réseaux sociaux, l’attaquant gabonais a rejoint Al-Qadsiah, après une seule saison dans la cité phocéenne. Remplaçant annoncé d’Alexis Sanchez, le joueur a réalisé un exercice 2023/2024 très abouti (30 buts toutes compétitions confondues) et a laissé une très bonne impression à tout le peuple marseillais mais il a fini par succomber aux appels incessant du Proche-Orient, qui pousse pour sa signature depuis de nombreuses années. A 35 ans, il a l’occasion de décrocher un dernier gros contrat dans sa carrière. Ce sera désormais à la direction phocéenne de trouver son remplaçant.

The story begins in France .. and the glory continues in Khobar ❤️🔝#Alqadsiah | #AubameyangQadsawi pic.twitter.com/yFOIIUPLGO