Officiel : Alvaro prolonge jusqu'en 2024 à l'OM

Dans : OM.

Titulaire indiscutable depuis deux ans, Alvaro Gonzalez a prolongé son contrat en faveur de l’OM jusqu’en juin 2024.

« Je vais continuer avec vous jusqu’en 2024. Je parle beaucoup avec le club, avec Pablo, avec tous ceux qui sont ici. J’ai 31 ans, je crois que ce sont mes dernières années au haut niveau. Elles sont importantes pour moi, je me sens très bien. Je crois que je suis dans le meilleur moment de ma carrière. Je veux profiter de Marseille, de l’OM. C’est pour ça que Pablo et moi, nous avons parlé de signer une année de contrat en plus. Je veux profiter de ces trois ans » a livré le défenseur espagnol dans une interview accordée au site officiel de l’Olympique de Marseille.