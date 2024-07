Nketiah convaincu, l'OM touche au but ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM est sur le point de trouver le remplaçant de Pierre-Emerick Aubameyang. Son nom ? Eddie Nketiah. Le club phocéen a su séduire l'attaquant d'Arsenal et il a fait une offre financière concrète aux Gunners.

L'OM va se mettre à l'heure anglaise pour la prochaine saison. Après avoir récupéré Roberto de Zerbi à Brighton, le club olympien est en train de se constituer une attaque à l'accent british. Mason Greenwood a signé à Marseille il y a quelques jours et le jeune anglais pourrait être vite rejoint par Eddie Nketiah. L'attaquant d'Arsenal est vu comme le remplaçant idéal de Pierre-Emerick Aubameyang, tout juste parti en Arabie Saoudite. Grande promesse du football anglais, le véloce Nketiah était dans l'ombre de Kai Havertz, Bukayo Saka, Leandro Trossard et Gabriel Martinelli à Arsenal. Mais, l'OM croît vraiment en lui.

Première offre de l'OM pour Nketiah

Les Phocéens sont passés à la vitesse supérieure ces dernières heures selon les informations de Foot Mercato. Le média affirme que Nketiah est satisfait du contrat proposé par Marseille et qu'il est d'accord pour faire escale sur la Canebière. Une bonne nouvelle pour l'OM qui vient de transmettre une offre financière à Arsenal. Le montant de celle-ci est encore inconnu mais le club phocéen ne devra pas être radin.

🗣Discussions en cours… https://t.co/n3vInnPKaJ pic.twitter.com/vLRe3FwVna — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 20, 2024

En effet, La Provence venait de révéler qu'Eddie Nketiah était évalué au prix de 20 millions d'euros par Arsenal. Ce prix combiné aux 25 millions d'euros déjà investis sur Mason Greenwood pèseraient lourd dans les finances marseillaises. Fort heureusement, les ventes d'Aubameyang, d'Iliman Ndiaye et de Vitinha ont été satisfaisantes. En plus, Frank McCourt semble disposé à faire chauffer la carte bleue pour offrir la meilleure équipe possible à Roberto de Zerbi.