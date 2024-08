Nketiah à l'OM, Fabrizio Romano s'en mêle

Les dirigeants d'Arsenal ont visiblement décidé de changer de position concernant Eddie Nketiah et seraient venus à la table des négociations avec l'Olympique de Marseille.

Face à l'intransigeance de la direction des Gunners qui se montrait très gourmande par rapport au possible départ de leur jeune attaquant pour l'OM, Pablo Longoria avait finalement tourné le dos à ce dossier, estimant que Marseille ne pouvait pas faire des folies pour recruter l'attaquant de 25 ans, aussi doué soit-il. Il se chuchotait que le club londonien aurait réclamé entre 30 et 40 millions d'euros pour Eddie Nketiah, ce qui avait donc marqué la fin des négociations. Cependant, ce mercredi, Fabrizio Romano indique que les discussions ont finalement repris entre Arsenal et l'Olympique de Marseille, et que la possibilité de voir le joueur anglais signer avec le club phocéen est toujours très sérieuse, même si la situation a évolué ces derniers jours.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille explored move for Wahi in the last 24 hours…



…while Eddie Nketiah option remains on the table after Arsenal open to discussing terms of the deal again after bid rejected last week.



OM are reflecting. 💭👀



Moukoko, separate deal. pic.twitter.com/k8SgdMzqBa