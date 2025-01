Nicolas Zaleski à l’OM, c'est l'heure

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM ne ferme pas la porte à quelques beaux coups au mercato, et la venue de Nicola Zalewski s'est soudainement ouverte pour Pablo Longoria.

Pur produit de l’AS Roma, Nicola Zalewski se prépare à quitter le club qui l’a révélé. A 22 ans, il connait toutefois une période moins convaincante dans sa carrière, et n’a joué que 20 minutes avec la Louve sur les deux derniers mois de Serie A. Sa volonté de ne pas prolonger n’aide clairement pas ses relations avec le club de la capitale, qui envisage plus que jamais de s’en séparer. Un départ à l’Inter Milan était envisagé récemment, mais TMW annonce que Simone Inzaghi, l’entraineur du club lombard, n’en fait clairement pas une priorité et préfère attendre l’été prochain si jamais Zalewski était totalement libre de signer.

En conséquence, le très polyvalent homme de couloir, capable de jouer excentré à gauche comme à droite, se rapproche de l’OM annonce La Repubblica. Le fait qu’il ne prolongera pas à la Roma ouvre la porte à Pablo Longoria pour agir dès cet hiver afin de le recruter à bas coût. L’international polonais est encore évalué à 7,5 millions d’euros par le club italien, qui sait que la marge de manoeuvre pour négocier est très limitée, car Zalewski vaudra zéro euro dans quelques mois. Une occasion en or pour l’OM de tenter sa chance, alors que Roberto De Zerbi apprécie son profil polyvalent, capable d’être un second couteau offensif derrière Luis Henrique comme Mason Greenwood. Et malgré la forme étincelante de l’Anglais, l’entraineur italien s’inquiète de ne pas avoir assez de doublure offensive sur les ailes.

L’achat de Nicola Zalewski règlerait ainsi bien des problèmes, et montrerait que Pablo Longoria est bien déterminé à tout faire pour rendre heureux son entraineur. Qui le lui rend bien avec la solide deuxième place actuelle de l’OM au classement.