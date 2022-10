Neymar a roulé Turpin, l’OM lui donne un Oscar

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Quatre jours après la défaite dans le Classique (1-0), Igor Tudor a encore du mal à digérer l’expulsion de Samuel Gigot. Pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, l’arbitre Clément Turpin est tombé dans le piège de Neymar.

La commission de discipline n’a pas épargné Samuel Gigot. Coupable d’un tacle violent sur Neymar dimanche dernier, le défenseur central de l’Olympique de Marseille a écopé d’une suspension ferme de deux matchs suite à son expulsion directe. Un coup dur pour Igor Tudor avant la réception de Lens samedi. D’autant que l’entraîneur marseillais ne comprend toujours pas comment Clément Turpin a pu exclure son joueur. Le Croate estime que l’attaquant du Paris Saint-Germain a trompé l’arbitre qu’il avait pourtant encensé après la rencontre.

On vient vraiment de le dire que gigot mérité son rouge 🤡 pic.twitter.com/iZQq2jNkgJ — S/o le M 🇲🇫🇵🇸 (@rmathieu270) October 16, 2022

« Je n'ai pas lu les journaux, mais je sais qu'après un gros match ou un derby, on en parle toujours beaucoup. J'imagine, après avoir vu les images, que c'est vrai que mon avis était peut-être un peu exagéré. Peut-être, au final, que l'arbitre n'a pas été aussi bon que ce que j'avais l'impression d'avoir vu, s’est corrigé Igor Tudor. On peut finir le débat comme ça. Si l'on aurait dû parler à l'arbitre ? Je ne crois pas que mettre la pression sur l'arbitre fasse changer les décisions, ou l'influence, peut-être que je me trompe. »

Tudor et la « scène » de Neymar

« Après, j'ai déjà partagé mon avis sur le carton rouge en disant que c'est vrai que la décision de l'arbitre vient de l'intention, puisque même s'il n'a pas touché le joueur, l'intention était mauvaise, a poursuivi le technicien. Ce que je peux dire sur ça, c'est qu'à mon avis, si Neymar avait eu une réaction normale sur cette faute, sans se jeter par terre en faisant une scène, je pense que l'arbitre n'aurait pas donné un carton rouge, mais plutôt un carton jaune. C'est mon avis et je pense que cette réaction exagérée change un peu la donne, puisque l'arbitre y a un peu cru. Puisque Samuel ne l'a pas touché. Il ne l'a pas touché. » Le Brésilien a effectivement évité le contact, et heureusement pour lui.