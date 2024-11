Neymar à l’OM, la bonne blague de Romain Canuti

Dans : OM.

L'OM, qui a déjà réalisé des énormes coups récemment, peut-il se permettre de rêver de l'arrivée de Neymar, bientôt libre. Le retour à la réalité est brutal, car le Brésilien ne fait plus rêver.

Pablo Longoria adore tenter sa chance dans les coups désespérés. Et cela lui réussit quelques fois. Qui aurait pu croire, il y a quelques années, que des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Alexis Sanchez, Adrien Rabiot et Mason Greenwood, a priori au-dessus des moyens financiers du club provençal, signeraient finalement à l’OM ? Même sans Coupe d’Europe à jouer, le président espagnol a réussi à faire venir Roberto De Zerbi, l’un des entraineurs les plus courtisés de l’été et qui avait une offre de Manchester United. Rien n’arrête « Don Pablo », mais il y a quand même quelques limites. Notamment celle mise avec malice par le journaliste spécialisé sur l’OM Romain Canuti, qui a répondu à un auditeur du Talk sur Le Phocéen.

Neymar bientôt libre !

Dans le jeu des questions/réponses de fin d’émission, un suiveur a tenté de lancer une perche aux journalistes présents. « Il y a Neymar qui est bientôt libre », a ainsi été fait suivre sur le plateau. La réponse de Romain Canuti a été rapide et savoureuse, faisant comprendre que l’ancien joueur du PSG désormais en Arabie saoudite ne signerait pas à l’OM. « Il est bientôt plus footballeur aussi », a glissé l’intervenant, pour qui le Brésilien de 32 ans est déjà à la retraite depuis son départ de Paris, et ses innombrables et sérieuses blessures n’arrangent rien. De retour après une opération au genou, Neymar a rechuté à la cuisse pour cinq semaines cet automne. Les deux seules issues pour son avenir se trouvent entre Santos, son club formateur qui rêve de le récupérer à un prix dérisoire forcément, et la Major League Soccer et notamment Miami, qui envisage des retrouvailles avec Lionel Messi et Luis Suarez.

Pour le reste, même si Neymar aime se sentir courtisé, l’intérêt de l’OM demeure un simple fantasme alors qu’il n’est pas certain que sportivement, après un an et demi sans jouer, l’ancien meneur de jeu du PSG ait encore le niveau pour résister à l’impact physique de la Ligue 1.