Ndombele à l'OM, De Zerbi tente un coup énorme

L'été promet d'être bouillant à l'OM sur le marché des transferts. La prochaine arrivée de Roberto De Zerbi change la donne pour les Phocéens.

L'OM va démarrer un nouveau cycle sous la houlette de Romero De Zerbi. L'entraîneur italien n'arrive pas pour jouer les seconds rôles à Marseille. Des garanties fortes ont dû lui être promises pour lui donner envie de venir et de changer les choses. Cela passera forcément par un mercato ambitieux. L'ancien entraineur de Sassuolo ne manque pas d'idées pour renforcer l'Olympique de Marseille. Cela tombe bien, Pablo Longoria et Medhi Benatia non plus. Ces dernières heures, les rumeurs se multiplient autour des Phocéens. Au milieu de terrain, l'OM a des vues sur certains profils séduisants, parmi lesquels une vieille connaissance de Ligue 1.

Ndombele à l'OM, énorme surprise en perspective ?

Selon les informations de La Minute OM, le club olympien est en effet chaud à l'idée de récupérer Tanguy Ndombele, qui sera libre de tout contrat à Tottenham à partir du 30 juin prochain. Des discussions sont apparemment en cours depuis près d'une semaine afin de trouver un accord. La saison passée, l'international français était prêté à Galatasaray. L'occasion d'enchainer un peu et de reprendre du plaisir sur le terrain, même si la dynamique n'est plus du tout aussi impressionnante que lors de son premier passage à l'OL. En plus de l'Olympique de Marseille, l’OGC Nice et le LOSC font partie des clubs qui surveillent son profil. Roberto De Zerbi, qui a sans doute validé le transfert, devra maintenant espérer que sa direction fasse le nécessaire pour battre la concurrence. Si l'OM veut des joueurs de qualité, les finances sont néanmoins dans le rouge avec la non-qualification en coupe d'Europe. La perspective de pouvoir compter sur une signature libre d'un joueur comme Ndombele, âgé de 27 ans, est donc très belle pour Marseille.