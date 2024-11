Nantes encore plus redoutable que le PSG, l'OM va souffrir

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après la gifle reçue dans le Classique (0-3) dimanche dernier, l’Olympique de Marseille va tenter de relever la tête à Nantes dimanche soir. Mais pour Rolland Courbis, la défense marseillaise aura du mal à contenir l’attaque des Canaris.

Pour de nombreux observateurs, le Classique a servi de révélateur. Beaucoup s’attendaient à voir l’Olympique de Marseille rivaliser avec le Paris Saint-Germain, et pas seulement sur un match. Mais force est de constater qu’un monde sépare encore les deux rivaux. L’équipe entraînée par Roberto De Zerbi a peut-être été surestimée, semble penser Rolland Courbis, notamment à cause du succès fou dans l’Olympico (2-3).

L'OM surcoté

« C’est un début moyen, a jugé l’ancien coach de l’Olympique de Marseille contacté par La Provence. Avec le match de Lyon qui a faussé beaucoup de choses, c’est comme si Notre-Dame de La Garde allait se faire un pèlerinage à Lourde ». Pessimiste, Rolland Courbis souhaite bonne chance à Roberto De Zerbi dont le secteur défensif n’est pas jugé suffisamment compétitif.

« Tout le monde est responsable, mais en ce qui concerne De Zerbi et ses qualités incontestables et pour le moment incontestées, il va falloir qu’il s’adapte, surtout en défense, a souligné le consultant. Quand on voit la feuille de match contre Paris, il y a des absents, mais quand on regarde les défenseurs en face, vous en voyez de l’OM qui peuvent jouer en face ? Sans commentaire. C’est une équipe mi-figue, mi-raisin, pour le moment, mais il est difficile de trouver meilleur que Roberto De Zerbi. »

En résumé, il n’y a pas photo entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Les Marseillais seront davantage en mesure de s'imposer à Nantes dimanche soir. Mais là encore, Rolland Courbis s’attend à voir des Olympiens en difficulté contre la bande à Moses Simon. « L’OM à Nantes, je vous annonce la couleur : si Nantes aligne son attaque type, cela m’inquiète encore plus que les trois offensifs du PSG ! », a prévenu le technicien alors que les Canaris restent sur six matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1.