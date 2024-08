Moukoko et l'OM, le deal va finalement capoter

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est encore loin d'en avoir terminé avec son mercato estival. Le club phocéen aurait beaucoup aimé s'attacher les services de Youssoufa Moukoko, sur le départ du Borussia Dortmund.

A Marseille, le mercato n'est pas encore terminé. Après avoir bouclé la signature d'Elye Wahi, l'OM veut encore recruter des joueurs offensifs. Pendant de longues semaines, un intérêt était fort pour Eddie Nketiah avant que tout ne s'écroule avec l'arrivée de l'ancien attaquant de Montpellier. Et un autre dossier est apparemment sur la même voie, puisque Youssoufa Moukoko ne va également pas rejoindre la Canebière dans les prochains jours. Malgré un intérêt fort de l'OM pour le crack allemand, Dortmund et le club phocéen n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la formule...

Moukoko à l'OM, ça ne se fera pas cet été

Si des informations autour d'un prêt avec option d'achat obligatoire sont sorties ce mardi, Fabrizio Romano croit lui savoir que tout va s'écrouler pour Moukoko à l'OM. Sur son compte X, le journaliste italien a indiqué : « EXCL : Le transfert de Youssoufa Moukoko à l'Olympique de Marseille est sur le point de capoter. Pas d'accord entre l'OM et le Borussia Dortmund, le club français est prêt à quitter les négociations après de longues discussions. Plusieurs clubs sont encore intéressés par Moukoko, qui veut toujours de partir ». Un coup dur pour l'Olympique de Marseille, qui va devoir changer de fusil d'épaule. Le jeune joueur du BVB aussi, lui qui voulait rejoindre le projet de Roberto De Zerbi et qui a refusé à plusieurs reprises les avances du LOSC. Reste à savoir si sa position changera après l'échec de sa venue à Marseille. En tout cas, le temps presse pour toutes les parties, alors que Moukoko ne veut plus rester dans la Ruhr où son club a des doutes sur son réel potentiel.