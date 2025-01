« ‍Merci pour tout ‍», Elye Wahi dit adieu à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le transfert d’Elye Wahi à Francfort est désormais officiel. L’attaquant de 22 ans n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille, qui a accepté 26 millions d’euros plus 3 millions d’euros de la part de l’Eintracht Francfort. L’aventure aura donc été courte entre Wahi et Marseille, mais le joueur né à Courcouronnes a tenu à rendre un dernier hommages aux supporters olympiens. « Reconnaissant d’avoir pu faire partie de ce projet. J’ai apprécié chaque moment, les bons comme les moins bons. Merci pour tout » a publié Elye Wahi sur son compte Instagram. L’international espoirs français, en situation d’échec à Lens puis à l’OM, va maintenant tenter de s’inspirer de Nkunku, Kolo Muani ou Ekitike avant lui pour briller en Bundesliga dans un championnat qui fait souvent la part belle aux attaquants. Pour rappel, l’Olympique de Marseille récupèrera 15% d’une potentielle plus-value en cas de transfert à l’avenir pour Elye Wahi.