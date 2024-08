Mercato ‍: Maupay veut revenir en France, mais pas à l’OM

Pisté par l’OM en cette fin de mercato estival, Neal Maupay envisage de revenir en Ligue 1, dans un club du Sud de la France, mais pas du côté de Marseille…

Très actif sur le marché des transferts depuis le début de l’été, le club phocéen n’en a pas encore fini avec ses emplettes. Suite à la grave blessure de Faris Moumbagna, victime d'une rupture des ligaments croisés, l’OM est de nouveau à la recherche d’un avant-centre. Histoire de concurrencer Elye Wahi pour le poste de numéro 9, Marseille vise plusieurs attaquants, dont Neal Maupay. Considéré comme la cible prioritaire de Pablo Longoria, le joueur de 28 ans ne semble toutefois pas trop emballé à l’idée de rejoindre Marseille, lui qui préférerait aller à… Nice.

