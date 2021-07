Mercato : Boga à l'OM, Longoria prend un stop !

Dans : OM.

Jérémie Boga est sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, mais le club phocéen n'est pas le seul à suivre le joueur de Sassuolo. Cependant le club italien a brutalement repoussé les clubs tentés par l'attaquant.

A un an de la fin de son contrat avec Sassuolo, Jérémie Boga semble avoir tapé dans l’œil de nombreux recruteurs, puisque rien qu’en France l’ailier ivoirien a été cité du côté de l’Olympique Lyonnais et surtout de l’Olympique de Marseille. Parmi les dizaines de dossiers qu’il supervise, Pablo Longoria aurait fait le forcing sur le joueur natif de la cité phocéenne, lequel serait actuellement à l’écoute du marché et aurait même un a priori favorable concernant Marseille. Si en France, l’OM semble tenir la corde, en Italie les noms de l’Inter et de l’Atalanta sont également évoqués, ce qui en dit long sur les qualités du joueur. Cependant, du côté de Sassuolo on ne l’entend pas de cette oreille, et même si Jérémie Boga est libre dans un an, les dirigeants du club italien n’ont pas l’intention de s’en séparer lors de ce mercato.

Interrogé en marge d’une cérémonie organisée au Grand Hôtel de Rimini afin de marquer le début du mercato en Italie, une tradition de l’autre côté des Alpes, Giovanni Carnevali, l’administrateur délégué de Sassuolo, a reconnu qu’il y avait des demandes pour Jérémie Boga, mais que l’équipe d’Emilie-Romagne était plutôt confiante concernant le fait que le joueur ivoirien sera bien là la saison prochaine. « Boga ? Nous le vendrons pas, il restera à Sassuolo encore un an », a fait savoir, dans les colonnes de la Gazzetta di Modena, le patron du club italien, qui en même temps doit gérer le dossier Manuel Locatelli, énormément convoité dans toute l’Europe. A priori, l'Olympique de Marseille va devoir se tourner vers un autre dossier.