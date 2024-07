Memphis Depay, la dernière folie de l'OM ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille se cherche un nouvel attaquant. Et si le nom de Georges Mikautadze, les rumeurs circulent concernant l'intérêt de Pablo Longoria pour Memphis Depay.

Quelques années après avoir brutalement climatisé le Vélodrome alors qu'il portait le maillot de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay pourrait revenir réchauffer le stade marseillais, mais cette fois sous la tunique de l'OM. Libre de tout contrat depuis son départ de l'Atlético de Madrid, le buteur néerlandais de 30 ans ne brille pas particulièrement avec les Pays-Bas lors de l'Euro 2024, mais nul ne peut nier le talent de celui que l'OL avait relancé dans sa carrière. Pourquoi le nom de Memphis Depay revient dans l'actualité de la Ligue 1 et du côté de l'Olympique de Marseille ? C'est tout simplement que dans le cadre des discussions qui auraient eu lieu entre le clan Mikautadze et l'OM, FootMercato et La Minute OM affirment que Pablo Longoria travaille plutôt sur le dossier d'un attaquant réputé qui est encore qualifié pour les quarts de finale de l'Euro 2024.

Memphis Depay, la signature XXL de l'OM en 2024

🔵⚪️ | Les dirigeants marseillais travaillent effectivement sur un attaquant confirmé qui joue actuellement l’euro. Le club est en discussion avancée avec lui.



À suivre #TeamOM pic.twitter.com/BjO54wxkpB — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 4, 2024

Pour de nombreux supporters, et quelques insiders, il ne fait aucun doute que les dirigeants marseillais travaillent effectivement sur la possible venue de Memphis Depay, lequel a le mérite d'être disponible sans indemnité de transfert. Une situation que le président de l'OM adore, la venue de Pierre-Emerick Aubameyang l'an dernier, alors qu'il venait d'être libéré par Chelsea l'ayant démontré. Cependant, le compte spécialisé Data'Scout estime que la signature de Memphis Depay serait tout sauf une bonne idée pour l'Olympique de Marseille et cela pour plusieurs raisons qu'il détaille.

« Memphis Depay est selon moi une fausse bonne idée pour n'importe quel club de Ligue 1 ! Des blessures à répétition depuis ses ligaments croisés (604 jours blessés en 4 ans). Un niveau en grande baisse depuis 2 ans. La meilleure preuve pour moi c'est que même quand il était moyen en club, il a toujours été bon et indiscutable en sélection. Cet Euro montre qu'il a du mal à retrouver son niveau, il est l'offensif le plus discret des Pays-Bas. Un salaire démesuré pour la Ligue 1, sans compter la prime à la signature. Son salaire à l'Atletico était 1M€/an plus élevé que celui d'Aubameyang à l'OM. Un égo surdimensionné qui peut poser problème dans le vestiaire ou avec les supporters. Dans un contexte comme l'OM, je pense que ça peut rapidement exploser s'il n'est pas au niveau, car il n'acceptera pas longtemps d'être remis en question », explique @datascout.