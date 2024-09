Mbemba viré lundi, la LFP prévient l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Poussé dehors par l'OM et à nouveau mis à pied, Chancel Mbemba est dans son bon droit selon la LFP, qui a demandé à Pablo Longoria de revenir dans le droit chemin.

Deux mises à pied pendant l'été, l’Olympique de Marseille tente clairement de faire craquer Chancel Mbemba. Au cours de l’été, le défenseur central qui a refusé de quitter le club par le biais d’un transfert pendant le mercato, avait été mis à pied pour une embrouille avec un membre du staff de la réserve. Cette fois-ci, c’est pour avoir refusé de passer un examen médical (IRM) à propos d’une blessure au ménisque que le Congolais a été mis à pied, en vue d’un entretien possiblement préalable à un licenciement qui aura lieu ce lundi. Mais La Provence s’est penchée sur le dossier ce samedi, et voir Mbemba prendre la porte est peu probable.

Réunion décisive ce lundi

Juridiquement, l’OM marche sur des oeufs et risque d’être en tort si le club va au bout de sa démarche avec Mbemba. Ce dernier a en effet suivi le règlement à la lettre et a passé cette fameuse IRM avec le médecin de son choix, qui n’a rien décelé d’anormal si ce n’est cette fameuse lésion au ménisque que le joueur a depuis qu’il évolue au FC Porto, et dont l’OM avait déjà pris connaissance lors de sa signature. Ainsi, la commission de discipline de la LFP a demandé aux dirigeants marseillais de revenir dans le droit chemin, de réduire la suspension de son salaire et de réintégrer le défenseur central dans l’effectif. Cela pourra se faire à partir de ce jeudi, car il faut laisser 48 heures pour prendre une décision après l’entretien prévu entre le joueur et l’OM ce lundi.

Selon La Provence, Longoria jouerait un jeu bien risqué s’il allait au bout de sa démarche et virait Mbemba lundi pour économiser son salaire. La défaite aux Prud’hommes serait inévitable, avec des dommages et intérêts supplémentaires possibles. Même si cela aurait le mérite de repousser ces dépenses à plusieurs années, le temps des procédures. Ainsi, à l’heure actuelle, l’OM se prépare à garder Chancel Mbemba dans son effectif toute la saison, sans que ce dernier ne dispute la moindre minute. Une mauvaise affaire pour un joueur au salaire de 4 ME à l’année.