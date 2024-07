Mbemba viré, l'OM fait scandale au Congo

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM n'est pas tendre avec Chancel Mbemba. Le défenseur congolais a été prié de trouver un nouveau club au mercato, étant même placé dans le loft pour le moment. Cette attitude envers le capitaine de la RD Congo écœure au pays.

Pablo Longoria ne fait pas de sentiment au mercato. Cependant, cette fois-ci, le président de l'OM a peut-être franchi une ligne rouge. Habitué à vendre ses joueurs dès que l'occasion se présente, l'Espagnol s'est attaqué à Chancel Mbemba cet été. Néanmoins, le défenseur congolais ne se laisse pas faire aussi facilement. Prié de se trouver un nouveau club, Mbemba ne veut pas quitter l'OM. Il a alors été écarté de l'équipe première et a été placé dans le fameux loft. Son comportement déplaît fortement à la direction marseillaise.

L'OM a t-il dépassé les bornes avec Mbemba ?

Le cas Mbemba divise les supporters marseillais. Solide défenseur central, Chancel Mbemba s'est montré irréprochable depuis son arrivée à l'OM en 2022. Désormais ex-milieu marseillais, Pape Gueye s'est montré très critique par rapport à l'attitude de la direction marseillaise et aux fuites dans la presse sur le mauvais comportement de Mbemba. C'est désormais Hérita Ilunga qui s'en mêle. L'ancien défenseur de l'AS Saint-Etienne est devenu le président de l'Union des Footballeurs du Congo, l'équivalent local de l'UNFP. Voir le capitaine de la sélection congolaise être traité ainsi par l'OM l'a profondément scandalisé.

Le comportement irrespectueux des dirigeants marseillais à l’encontre de @mbemba22 est inadmissible, n’honore pas l’histoire de ce club et encore moins ses valeurs.

Il est possible de défendre les intérêts de l’OM tout en respectant Chancel, ce joueur qui a défendu corps et âme… pic.twitter.com/vTH8dlL7sA — Herita ILUNGA (@Herita23) July 27, 2024

« Le comportement irrespectueux des dirigeants marseillais à l’encontre de Chancel Mbemba est inadmissible, n’honore pas l’histoire de ce club et encore moins ses valeurs. Il est possible de défendre les intérêts de l’OM tout en respectant Chancel, ce joueur qui a défendu corps et âme les couleurs de ce club avec un comportement irréprochable et exemplaire. Total soutien à Chancel », a t-il écrit sur X. Si l'OM a des impératifs financiers, la gestion du cas Chancel Mbemba est en train de se transformer en mauvais coup de pub pour le club phocéen sur le continent africain.