Mathys Tel à l'OM, son avion détourné

L'Olympique de Marseille est un candidat déclaré au recrutement de Mathys Tel. L'attaquant de 19 ans serait le remplaçant idéal d'Elye Wahi, vendu à Francfort. Néanmoins, un club anglais entend faire plier le Bayern avant l'OM.

En lâchant Elye Wahi à l'Eintracht Francfort contre 26 millions d'euros, l'Olympique de Marseille a réalisé une belle opération au mercato. Néanmoins, les dirigeants phocéens se sont surtout offerts un problème supplémentaire. Avec ce départ, ils doivent désormais dénicher un nouvel avant-centre pour concurrencer le titulaire Neal Maupay. Une cible se détache dans leur esprit, le jeune français Mathys Tel. A 19 ans, le joueur du Bayern Munich possède un potentiel immense qu'il a déjà montré par moments en Bundesliga et en Ligue des champions. L'international Espoirs a déjà inscrit 16 buts en carrière avec le club bavarois.

Même s'il n'était que prêté pour la fin de saison, Mathys Tel ferait figure de renfort de poids pour l'OM. Encore faut-il convaincre le joueur. D'abord réticent à quitter l'Allemagne, l'ancien rennais a changé d'avis avec la nette baisse de son temps de jeu ces dernières semaines. Cependant, selon le journaliste Fabrizio Romano, Marseille s'est fait distancer dans ce dossier par un poids lourd européen : Chelsea.

🚨👀 Zero minutes in the last three games for Mathys Tel at Bayern.



Chelsea remain interested to activate talks for a permanent move as well as more clubs eventually on loan.



It’s up to the player. 🇫🇷 pic.twitter.com/l3siCkeE8S