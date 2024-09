Mason Greenwood, une clause anglaise inquiète l'OM

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Transféré cet été, Mason Greenwood flambe sous le maillot de l'Olympique de Marseille. De quoi donner des idées du côté de Manchester United, puisqu'une clause a été mise par le club anglais.

Cinq buts en trois matchs, c'est peu dire que Mason Greenwood n'a pas manqué ses débuts en Ligue 1. Entré dans l'histoire du club phocéen grâce à cette efficacité record qui fait du joueur anglais l'actuel meilleur buteur de L1, l'ancien attaquant de Manchester United a tout pour devenir l'idole du Vélodrome, même si son passé lui est en permanence renvoyé au visage sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille ont fait un pari à 26 millions d'euros qui est pour l'instant gagnant, puisque cette efficacité permet à l'OM de tenir la cadence en ce début de saison. Lié jusqu'en 2029 avec le club phocéen, Mason Greenwood est donc appelé à longuement briller sous le maillot de l'OM, sauf que du côté des Red Devils, une clause incluse dans le transfert fait déjà saliver les supporters.

Une clause de rachat dans le contrat de Mason Greenwood

Parti de Manchester avec l'image du mari violent qui lui colle à la peau, et donc mis au placard par les dirigeants du club anglais, Mason Greenwood était un nom à ne plus prononcer du côté d'Old Trafford. Sauf que ses performances avec l'Olympique de Marseille n'ont pas échappé aux fans mancuniens, et certains n'ont pas non plus oublié que lors de sa signature à l'OM, Manchester United avait prévu une clause de rachat. Même si l'on ne connaît pas le montant de cette clause, le club entraîné par Erik ten Hag peut toujours faire revenir le buteur anglais quand bon lui semble, et Pablo Longoria ne pourra s'y opposer. Dans le passé, l'OL avait vécu la même chose avec Mariano, transféré du Real Madrid qui un an plus tard avait fait revenir l'attaquant. Pour les supporters anglais, il ne fait aucun doute qu'il faudra faire revenir Mason Greenwood aussi vite que possible, malgré son passé.

Sur X (anciennement Twitter), le joueur de l'OM fait désormais l'unanimité ou presque. « La cancel culture est une chose, mais c’est un talent à 100 millions que nous avons gaspillés à cause de tristes idiots sur Internet », regrette le compte @Utd. Mais d'autres fans anglais pensent, eux, qu'il est temps de penser au retour de Mason Greenwood grâce à cette clause prévue par les dirigeants de Manchester United, même si certains pensent que l'attaquant ne voudra jamais faire son retour à Old Trafford. « J’espère qu'il ne reviendra jamais. Même s'ils lui proposent des parts dans le club. La façon dont Manchester United a abandonné puis trahi Mason Greenwood ne mérite rien de moins. Je crois qu’il deviendra le meilleur joueur du monde. Mason Greenwood aidera l'Olympique de Marseille à reprendre sa domination et à remporter la Ligue 1. Il sera ensuite recruté par le Real Madrid. Manchester United ne pourra que le regretter », s'énerve le dénommé Antonio Quicksilver.