Marcelino stoppe brutalement le mercato de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les renforts se font attendre à l’OM à un mois du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions alors qu’en ce début de mercato estival, seul Geoffrey Kondogbia a été recruté.

L’effectif de l’Olympique de Marseille est très incomplet et pourtant, le mercato de Pablo Longoria n’est pas très rapide pour le moment. Réputé pour sa réactivité et sa vitesse sur le marché des transferts, le président de l’OM semble plus prudent en ce début d’été 2023. Le changement d’entraîneur a logiquement bouleversé les plans du président olympien, qui préparait ces derniers mois un mercato pour le dispositif à trois défenseurs d’Igor Tudor, et qui doit revoir ses plans avec la nomination de Marcelino.

Retour au travail ⏱️🏃 pic.twitter.com/ucAVY7ifcr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2023

Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur l’avancée du mercato de l’OM et confirme que le changement de coach avec l’arrivée de Marcelino en lieu et place d’Igor Tudor a ralenti le mercato phocéen. L’exemple le plus criant est sans doute le dossier Romain Saïss, le défenseur international marocain de Besiktas. Tout était ficelé ou presque pour la venue de l’ex-joueur de Wolverhampton à l’Olympique de Marseille mais « l’heure est désormais à la réflexion sur le cas de l’international marocain, comme sur beaucoup de dossiers » rapporte le journal provençal.

Marcelino ne veut pas se précipiter au mercato

Il faut dire que pour la direction olympienne, il est hors de question de se précipiter, que ce soit avec les renforts défensifs ou sur le recrutement attendu de plusieurs attaquants. Au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, on veut prendre le temps de faire les bons choix et même si cela ralentit le mercato olympien. « Le jeu de Marcelino, c’est d’une précision suisse » reconnait un dirigeant olympien, qui explique que l’entraîneur espagnol analyse actuellement la complémentarité de joueurs déjà présents, avant de donner son feu vert sur plusieurs dossiers du mercato estival. Autrement dit, Marcelino ralentit la cadence du mercato de l’OM et il en a conscience. Il devra rapidement se positionner sur plusieurs dossiers, car Pablo Longoria n’est pas du genre à se faire dicter son timing par un entraîneur en période de mercato.