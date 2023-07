Marcelino sort les muscles, Longoria s’exécute

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Marcelino ne compte pas être le pantin de Pablo Longoria à l'OM, et l'entraineur espagnol a refusé une demande de son compatriote concernant la préparation du club provençal cet été.

Considéré à juste titre comme un entraineur très proche de Pablo Longoria, avec qui il a collaboré au tout début de la carrière du président de l’OM, Marcelino ne compte pas non plus jouer les pantins. Pour le mercato, si Longoria tient la corde et a clairement le dernier mot en ce qui concerne la stratégie et les recrues, son entraineur a tout de même son mot à dire. La preuve, certains profils ne lui plaisent pas beaucoup, comme Jonathan Clauss, pourtant titulaire indiscutable la saison passée. Sur le plan de l’organisation, Marcelino compte aussi imposer sa version des choses.

Marcelino veut des joueurs qui ont faim de ballons

Pour la préparation qui a débuté cette semaine, l’OM se doit être le plus efficace possible car les barrages de Ligue des Champions vont vite arriver. L’idée est d’être déjà à un très bon niveau physique au mois d’août, pour ne pas manquer la marche très lucrative vers les poules de la C1. Pour cela, l’OM aura quatre matchs amicaux contre Nîmes samedi prochain, les Belges d’Eupen, les Néerlandais de Wallwijk et les Allemands de Leverkusen. Et pas un de plus. Pablo Longoria souhaitait en effet un cinquième match pour permettre à tout l’effectif d’être affuté et les joueurs d’avoir un maximum de temps de jeu avant la Ligue des Champions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Selon La Provence, Marcelino s’y est opposé, jugeant qu’il préférerait enchaîner aussi les séances pour parfaire son schéma de jeu, repoussant ainsi la demande de son président de rajouter un match de préparation avant le stage en Allemagne. L’entraineur de l’OM préfère des séances bien musclées et a visiblement envie de voir des joueurs ayant faim de ballons pour les matchs couperets du mois d’août. Ce choix sera en tout cas vite jugé, la saison de l’OM se jouant en partie sur ce mois d’août crucial.