OM : Balotelli, mercato, Pierre Ménès sidéré par l’OM

Dans : OM, Mercato.

Après trois mois de bluff ou de négociations manquées, Mario Balotelli restera finalement à Nice.

Au départ, l’intérêt marseillais était clairement réciproque, et son arrivée sans débourser le moindre euro avait même été lancée par son agent, Mino Raiola, qui voyait l’attaquant italien être libre. Depuis, tout s’est compliqué pour finalement ne jamais aboutir, et déboucher sur la décision du joueur de rester à Nice, loin de la Coupe d’Europe. Un imbroglio que Pierre Ménès a beaucoup de mal à décrypter. Mais surtout, là où le consultant de Canal+ ne suit plus du tout, c’est quand il voit que l’OM ne semble pas faire le forcing pour recruter un véritable attaquant de forte valeur.

« OK, Balotelli était trop cher et Raiola voulait se gaver. Mais on n’a pas rêvé que Mario a été (sic) à la Commanderie. Et quand je lis que l’OM ne prendra pas d’attaquants, les bras m’en tombent », a souligné Pierre Ménès, qui ne comprend pas comment, après une saison difficile au poste de numéro 9 avec Germain et Mitroglou, les dirigeants et le staff technique n’ont toujours pas fait venir un joueur à ce poste.