Marcelino-Longoria, le duo qui aurait encore pu faire très mal à l’OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

La fin du marché des transferts hivernal a été très chaude à l'OM. Jonathan Clauss était poussé dehors par sa direction mais l'international français n'a pas cédé.

L'OM n'a pas vraiment convaincu cet hiver sur le marché des transferts. Les Phocéens ont fait des choix forts et étaient prêts à faire des sacrifices assez énormes. La direction a en effet poussé pour faire partir Jonathan Clauss, pourtant titulaire depuis le début de la saison. Le board de l'OM ne ferait plus confiance à l'ancien Lensois, accusé de se préserver en vue du prochain Euro 2024 avec l'équipe de France de Didier Deschamps. L'OM a cherché par tous les moyens à faire partir Clauss dans les dernières heures du marché des transferts hivernal mais le Français ne voulait pas partir. Pourtant, Téléfoot indique que le latéral droit avait une bonne touche en Espagne.

Clauss, Marcelino ne l'avait pas oublié

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Clauss (@djoninho25)

Ce dimanche dans son émission, le média a en effet affirmé que le Villarreal de... Marcelino était chaud à l'idée de le recruter. « Information Téléfoot sur Jonathan Clauss - Marcelino, son ancien coach, et Villarreal, sont venus à la charge jeudi pour le signer. - Mais le joueur était fermement décidé à rester à l'OM », a notamment déclaré Téléfoot, qui ne rassure pas forcément sur la stratégie et les intentions de Pablo Longoria. Marcelino est parti en tout début de saison et ses liens avec Longoria auraient une nouvelle fois pu causer du tort sportivement au club phocéen. Jonathan Clauss va en tout cas devoir se remettre les idées en place pour terminer du mieux possible sa saison. Cela commencera par une belle performance contre l'OL ce dimanche soir, si toutefois Gennaro Gattuso l'aligne d'entrée sur la pelouse du Groupama Stadium.