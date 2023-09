Marcelino et l’OM, ça sent déjà le divorce

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Cet été, Pablo Longoria a misé sur son ami Marcelino afin de prendre la succession d’Igor Tudor, démissionnaire au poste d’entraîneur de l’OM après une seule saison terminée à la troisième place du championnat.

Malgré une deuxième partie de saison plus poussive, Igor Tudor était très apprécié des supporters à l’Olympique de Marseille. Son caractère était bien trempé et son style de jeu correspondait totalement aux supporters du club phocéen. Mais après une seule année sur le banc de l’OM, le Croate, fatigué et lessivé, a démissionné. Pablo Longoria a misé sur son ami Marcelino pour le remplacer, un coach beaucoup plus calme et moins offensif… ce qui tranche avec l’explosivité de ses prédécesseurs Igor Tudor mais aussi Jorge Sampaoli.

Sur le plateau de Football Club de Marseille, le consultant Jean-Charles De Bono a commenté les premiers pas de Marcelino à l’OM. Et si le club olympien est pour le moment troisième de Ligue 1, le consultant n’est absolument pas convaincu par l’ex-entraîneur du FC Valence et de l’Athletic Bilbao. Pour lui, Marcelino n’a pas du tout la personnalité pour s’imposer à Marseille et le divorce est prévisible entre les deux parties. « Je m’aperçois que cette équipe n’a pas le caractère et ça manque de personnalité. C’est vrai qu’on pourrait parler du jeu, c’est une équipe qui a beaucoup de faiblesses et qui manque de leaders. On a laissé partir Guendouzi, lui c’était un sacré personnage » explique Jean-Charles De Bono, avant de conclure.

Jean-Charles De Bono n'est pas convaincu par Marcelino

« Tu joues plus de 80 minutes à 11 contre 10 face à une équipe de Nantes qui a des soucis de jeu, de points, et de résultats et ils te marchent dessus. Nous on n’a pas de répondant. Pour jouer un rôle dans ce championnat, en Europa League et en Coupe de France, il va falloir être beaucoup plus méchant. Cette équipe manque de caractère, à l’image de son entraîneur, je trouve qu’il est beaucoup trop sage, il n’a pas cette force qu’il pourrait transmettre à ses joueurs pour qu’ils soient beaucoup plus puissant dans certains contacts, certains moments du jeu » a commenté Jean-Charles De Bono, convaincu que Marcelino ne réussira pas à l’Olympique de Marseille. Un avis très tranché à l’heure où les supporters sont très sceptiques eux aussi, même si la majorité de ceux-ci laissent encore un peu de temps à Marcelino avant de le juger de manière définitive.