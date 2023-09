Marcelino avoue que cela ne marche pas à l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM vit un début de saison contrasté tant dans les résultats que dans le jeu. Marcelino est très critiqué depuis son intronisation. Loin de défendre son bilan, l'Espagnol a fait son mea culpa.

L'ombre d'Igor Tudor plane sur le stade Vélodrome et sur Marcelino en ce début de saison. Les supporters de l'OM regrettent un peu le jeu et le caractère bouillant du Croate. Même si l'OM est encore invaincu en Ligue 1, Marcelino déçoit quelque peu depuis son arrivée. Sous ses ordres, les Marseillais ont raté la Ligue des champions et ont concédé deux matchs nuls évitables en supériorité numérique. Surtout, le jeu phocéen tarde à convaincre et à être lisible par les observateurs. Le jeu offensif prôné par Marcelino est encore trop inexistant dans les faits, au grand dam des fans phocéens.

Marcelino décevant, il le reconnaît lui-même

Des critiques que comprend Marcelino, lucide sur le manque d'efficacité de sa méthode. « Je suis très content de l'effectif, de l'attitude. Je pense qu'on a un bon rythme lors des matches même si on peut être encore meilleur. La possession, cela dépend de la zone du terrain dans laquelle on a le ballon. On peut avoir la possession mais ne pas être efficace. Je comprends que le public doute, mais avec travail et humilité on essaye de s'améliorer pour les convaincre. Il nous manque cette efficacité et on n'arrive pas, pour le moment, à jouer le football qu'on aimerait », a t-il confié en conférence de presse ce vendredi.

OM = semaine de tous les dangers ? 🔥



🗣️ Vikash Dhorasoo : "La conférence de presse de Marcelino m'inquiète beaucoup." #EDG pic.twitter.com/5OXQxD9xBd — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) September 15, 2023

Marcelino n'a d'ailleurs pas voulu se vendre auprès du public et des supporters de l'OM, préférant avouer se penser inférieur aux entraîneurs de Ligue 1 les plus cotés. « Je suis venu en toute humilité, je ne me sens absolument pas supérieur à un autre entraîneur de Ligue 1. Je suis quelqu'un de travailleur, je dois réussir mais je ne me vois pas donner des leçons à qui que ce soit. J'ai des valeurs qui m'ont parmi d'avoir, jusque-là, une bonne carrière. Si je peux apporter quelque chose, ça sera une fierté », a t-il indiqué. Une analyse honnête mais dangereuse. Elle vient renforcer son image d'entraîneur mou et sans réaction qui lui colle à la peau, laquelle ne colle pas avec l'ambiance bouillante du Vélodrome et de l'OM en général.