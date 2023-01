Malinovskyi arrive à l'OM pour 12 millions d'euros !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Contrairement aux informations du quotidien La Provence, l'OM a bouclé le transfert de Ruslan Malinovskyi, le milieu ukrainien de l'Atalanta Bergame. Il devrait arriver dans les prochains jours à Marseille.

Tandis qu’Igor Tudor et son équipe se préparaient à affronter Hyères en Coupe de France, les dirigeants marseillais ont visiblement avancé rapidement et positivement dans le dossier Ruslan Malinovskyi. Ce dernier, qui a entamé les derniers mois de son contrat avec l’Atalanta, devrait même, sauf très mauvaise surprise, venir rejoindre l’effectif phocéen la semaine prochaine. Alors que ce samedi La Provence annonçait qu’il y avait encore un écart énorme ente l’offre de l’OM et les attentes du club de Serie A, Fabrizio Romano et RMC, visiblement informés au même moment, ont annoncé que le deal était imminent entre l’Olympique de Marseille et le club de Bergame pour le transfert de l’expérimenté milieu de terrain international ukrainien. Depuis l’été dernier, le nom de Malinovskyi circulait du côté du Vélodrome, mais cette fois l’opération est bien engagée.

L'OM lâche 12ME pour un joueur en fin de contrat

« La négociation avec l'Atalanta est désormais dans sa phase finale pour un transfert définitif. Here we go. Un accord complet a déjà été conclu sur les conditions personnelles du contrat de Ruslan Malinovskyi, lequel sera de longue durée. On s'attend à ce que le transfert soit signé la semaine prochaine », a précisé le spécialiste italien du mercato, qui a ajouté que pour finaliser l'accord, Pablo Longoria avait accepté de payer 12 millions d'euros plus des bonus pour un joueur qui sera libre dans moins de six mois. Une coquette somme qui prouve que l'OM avait réellement le désir de renforcer ce secteur de jeu durant ce marché hivernal des transferts.