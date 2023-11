Malaise à l’OM, son départ est inévitable

De nouveau annoncé forfait, Azzedine Ounahi a manqué le match de Ligue Europa remporté à Athènes (0-2) jeudi. Le milieu de l’Olympique de Marseille souffrirait toujours du dos après la chute évoquée par son entraîneur Gennaro Gattuso. Pourtant, le sélectionneur marocain Walid Regragui n’a pas hésité à le convoquer pour le rassemblement à venir.

En l’absence du capitaine Valentin Rongier, opéré après une entorse à un genou, et qui pourrait seulement reprendre la compétition en février, Gennaro Gattuso risque de manquer d’alternatives dans l’entrejeu. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne serait pas mécontent de voir Azzedine Ounahi retrouver son meilleur niveau. Mais un malaise semble s’installer entre le milieu de terrain et le club phocéen.

Juste avant l’Olympico prévu le 29 octobre dernier, puis reporté à cause du caillassage des bus lyonnais, Gennaro Gattuso avait annoncé l’absence de l’international marocain pour une raison étonnante. « Il a eu un problème à la maison, une chute, racontait l’Italien. Il s’est fait mal au dos donc on a préféré qu’il se repose par mesure de réserve. » Apparemment, le repos n’est pas terminé puisque le technicien ne l’a pas convoqué pour la venue de Lille (0-0) samedi dernier, ni pour aller défier l’AEK Athènes jeudi.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي إريتريا و تنزانيا



🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Eritrea & Tanzania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/UOmXGUltZH