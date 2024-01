Lucien Agoumé a tranché, bienvenu à l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Il y a eu une vraie bataille qui a même concerné jusqu’à trois clubs, mais l’OM va finalement récupérer Lucien Agoumé en ce mois de janvier.

Alors que, dans la journée de jeudi, le FC Séville avait avancé sur quelques arguments avec le joueur et avait trouvé un accord avec l’Inter Milan, l’accélération de Pablo Longoria dans la fin de soirée a laissé tout le monde sur place. Y compris l’Ajax qui était arrivé dans ce dossier. Selon le spécialiste du mercato Nicolo Schira, le choix du milieu de terrain est désormais fait, et il veut rejoindre l’Olympique de Marseille.

Et comme le club provençal a aussi trouvé un accord avec la formation italienne, tout est en très bonne voie pour une arrivée dans les prochains jours. Il s’agira donc bien d’un prêt de six mois avec option d’achat dont le montant n’a pour le moment pas été révélé. L'ancien sochalien était évalué à 6 ME au début de la saison. Agoumé s’engagerait pour quatre saisons par la suite si tout se mettrait en place pour son transfert définitif. De quoi renforcer rapidement le milieu de terrain de l’OM, avec qui plus est une cible désirée par Gennaro Gattuso et validée par le board olympien.