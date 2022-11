Lucas Paqueta décisif dans le mercato de l'OM ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le retour de Gerson à Flamengo tourne au fiasco puisque les jours défilent et toujours aucun accord n’a été trouvé entre l’OM et le club brésilien.

Dispensé du match entre l’Olympique de Marseille et Monaco le 13 novembre dernier, Gerson est au Brésil et attend qu’un accord soit trouvé entre Pablo Longoria et Flamengo pour son grand retour au sein du club brésilien. Cela paraissait être une formalité puisque très rapidement, les médias locaux annonçaient l’imminence d’un accord pour une somme avoisinant les 15 millions d’euros. Les négociations sont en réalité beaucoup plus complexes entre l’OM et Flamengo, qui n’a aucunement l’intention de poser une somme aussi importante sur la table, un an et demi après avoir vendu Gerson à Marseille. La situation se tend et si aucun accord n’est trouvé d’ici cinq jours, le n°8 de l’OM sera attendu en Provence pour la reprise de l’entraînement sous les ordres d’Igor Tudor.

Paqueta aimerait attirer Gerson à West Ham

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gerson Santos (@gersonsantoss)

A en croire les informations du site HITC, il est toutefois possible que Gerson quitte l’OM pour un autre club que Flamengo lors du mercato hivernal. Le média croit savoir que West Ham est également très intéressé par le profil de l'ancien Romain et qu’au sein du club londonien, un homme tente de convaincre les Hammers de miser sur le Marseillais en la personne de Lucas Paqueta. Très proche de Gerson pour avoir évolué à ses côtés au sein de la sélection espoir du Brésil puis avec l’équipe première dirigée par Tite, Lucas Paqueta verrait d’un très bon œil la venue de Gerson à West Ham, bien que les deux hommes jouent au même poste et seraient donc concurrents directs. Au contraire de Flamengo, West Ham a les liquidités pour satisfaire l’OM, qui réclame précisément 17 millions d’euros selon le média britannique. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé, sans quoi Gerson restera à Marseille comme l’avait fait savoir Pablo Longoria en conférence de presse la semaine dernière. L’OM ne crachera pas sur le Brésilien alors qu’Amine Harit, gravement blessé au genou, manquera toute la seconde partie de saison.