Longoria mène l'OM à la ruine, un journaliste l'accuse

Par Corentin Facy

A force de chambouler son effectif tous les six mois en se montrant hyperactif à chaque mercato, Pablo Longoria a affaibli l’effectif de l’OM. Un constat implacable qui fragilise le président olympien.

Samedi soir, Gennaro Gattuso a certainement disposé de l’effectif le plus faible de l’Olympique de Marseille lors de ces dernières années pour la réception de Monaco. Entre les blessés et les joueurs à la CAN, l’équipe olympienne était bricolée comme rarement avec des jeunes et des joueurs de la réserve comme seuls remplaçants, un attaquant de retour de prêt et amené à repartir aussi vite dans le onze (Luis Henrique) ou encore des joueurs poussés vers la sortie (Vitinha). Le principal responsable de cette situation ne peut être quelqu’un d’autre que Pablo Longoria et c’est précisément sur cela que le journal L’Equipe appuie dans ses colonnes.

Le quotidien national explique qu’à force de chambouler son effectif tous les six mois, le président de l’OM a totalement perdu l’âme de l’équipe. Pire, il a affaibli un effectif qui a compté Alexis Sanchez, Payet, Gerson, Guendouzi, Saliba, Kamara, Ünder ou encore Kolasinac dans un passé très proche. « Le recrutement n'est pas une science exacte et Longoria, à force de sans cesse chambouler son équipe, n'a plus été aussi inspiré dans ses choix qu'à ses débuts. Le bilan est même très mitigé sportivement, de Luis Henrique (sa première recrue) en passant par Olivier Ntcham (l'un des déclencheurs malgré lui de la crise qui avait abouti à la prise de la Commanderie), Ruslan Malinovski, Eric Bailly ou encore Luis Suarez » indique le quotidien avant de poursuivre.

Pablo Longoria accusé de ruiner l'effectif de l'OM

« Tous ces mouvements semblent avoir considérablement appauvri l'effectif au fil de ces mercatos frénétiques. Et il manque des leaders dans tous les domaines, désormais ». Le mercato en cours est dans la lignée des précédents, avec beaucoup de changements. Alors que le marché ferme ses portes dans deux jours, l’OM a déjà recruté Ulisses Garcia, Faris Moumbagna, Quentin Merlin et espère s’offrir un milieu offensif qui pourrait être Giovanni Reyna ou Ludovic Blas. De quoi relancer la machine ou au contraire, continuer de l’enrayer et d’affaiblir l’effectif ? Les résultats lors de la seconde partie de saison apporteront des réponses. En attendant, Gennaro Gattuso attend avec impatience les retours de la CAN et notamment ceux de Mbemba, Harit, Ounahi et Ndiaye.