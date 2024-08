Longoria fait une folie à 30 ME, l'OM déchainé

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Après deux offres repoussées par Arsenal, Pablo Longoria va mettre le paquet pour faire signer Eddie Nketiah dans les prochains jours afin de donner une très belle équipe à Roberto De Zerbi.

Une fois que Pablo Longoria a trouvé sa cible sur le marché des transferts, il n’aime généralement pas trop qu’on lui résiste, et les dossiers qui trainent ne sont pas bon à ses yeux. Après avoir pris des contacts pendant plusieurs semaines, le président de l’OM est passé deux fois à l’action en quelques jours pour faire signer Eddie Nketiah. Une offre à 20 ME puis à 27 ME, mais Arsenal a repoussé toutes les tentatives. Au point d’écoeurer la direction marseillaise, dont les finances ne sont à priori pas extensibles même si on peut se poser la question à la vue des dépenses effectuées cet été. Néanmoins, aller chercher un remplaçant d’Arsenal pour 30 ME ou plus semble tout de même difficile à concevoir.

Toutefois, Pablo Longoria est sûr de son coup et entend bien offrir Nketiah à Roberto De Zerbi. Pour cela, il va faire une dernière offre à 30 ME selon Adam Manseur, qui suit ce dossier de près. Le journaliste de Canal+ et FC Marseille souligne même que cette fameuse somme de 30 ME sera suffisante aux yeux d’Arsenal pour accepter de vendre son avant-centre. Autant dire que, s’il arrive à ce niveau, Longoria ne devrait pas perdre de temps pour éviter de relancer une éventuelle concurrence venue de Premier League, où on estime que Nketiah peut très bien exploser dans un autre club anglais.

Un week-end fou à l'OM !?

Mais l’OM n’a pas envie d’ouvrir la porte à des négociations plus longues, et à l’heure où les recrues Cornelius et Carboni vont signer ce week-end, l’idée est de boucler cette fin de semaine avec une belle avancée pour faire venir Nketiah. Il faudra pour cela avoir clairement les reins solides au niveau financier, mais cet été, Pablo Longoria n’hésite pas à miser gros et à puiser dans les grands clubs européens pour se renforcer. Et même si l’enveloppe mercato sera forcément déficitaire, ce ne sont pas les supporters marseillais qui vont se plaindre de voir les joueurs importants signer à l’OM malgré l’absence de Coupe d’Europe.