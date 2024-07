Longoria fait le ménage, l’OM ne fait plus rire

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Déçu des résultats et de la mentalité du groupe la saison dernière, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria a lancé le renouvellement de l’effectif. Un coup de balai jugé indispensable afin de rejouer les premiers rôles en Ligue 1 la saison prochaine.

Une chose est sûre, c’est que la méthode Pablo Longoria ne laisse personne indifférent. Le président de l’Olympique de Marseille, adepte des mercatos particulièrement animés, récolte souvent des critiques sur ses choix et pour l’instabilité sous ses ordres. Mais cet été, le dirigeant espagnol voit ses décisions validées. Il faut dire que le patron marseillais réalise de jolis coups, à commencer par la nomination de l’entraîneur Roberto De Zerbi qui semblait inaccessible sans compétition européenne la saison prochaine.

Accord OM-Sildillia, Longoria frappe encore très fort ! https://t.co/IoDPNkhtDI — Foot01.com (@Foot01_com) July 28, 2024

Pablo Longoria est également soutenu dans sa volonté de chambouler l’effectif. Une démarche indispensable selon Walid Acherchour. « Personne n’a dit que l’OM allait gagner la Ligue 1. On dit juste que l’année prochaine dans un championnat à un match par semaine, sans coupe d’Europe et avec deux-trois bons joueurs en plus, oui ce "reset" était nécessaire quand tu vois les cadavres footballistiques de l’année dernière », a commenté le chroniqueur de l’After sur RMC.

Un contexte plus favorable

« Je trouve que tous ces joueurs, les Sarr, les Ndiaye et tous ces mecs-là qui doivent sortir, Longoria arrive à bien les vendre, a approuvé le journaliste. Il ramène en plus des joueurs que De Zerbi veut. Il ne faut pas oublier que l’année dernière tu as le barrage qui te conditionne toute la saison. Cette fameuse deuxième place que tu perds face à Lens t’a tué toute ton avant-saison, car les recrues n’étaient pas prêtes physiquement. Là cette année c’est un contexte différent. » En attendant la suite du mercato, avec encore pas mal d’arrivées et de départs attendus, les supporters olympiens peuvent se montrer optimistes.