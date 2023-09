Longoria est génial, son unique défaut tue l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Adoubé depuis qu’il est président de l’OM, Pablo Longoria a eu le droit à son lot de critiques lors de ce mercato estival en raison de l’instabilité qu’il fait régner à Marseille, que ce soit au niveau des joueurs ou des entraîneurs.

Depuis qu’il est président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a indéniablement fait passer un cap au club phocéen. Que ce soit sur le marché des transferts avec des recrues telles que Guendouzi, Gerson, Alexis Sanchez ou encore Aubameyang mais également sur le plan sportif avec deux qualifications de suite pour la Ligue des Champions et une qualification en Europa League cette saison.

Un reproche est néanmoins fait à Pablo Longoria avec de plus en plus de récurrence : l’instabilité qu’il fait régner à Marseille. En trois ans, l’OM a changé d’entraîneur trois fois en passant de Jorge Sampaoli à Igor Tudor et maintenant à Marcelino. Dans l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau a rappelé à quel point il admirait le travail du dirigeant espagnol. Mais pour le journaliste, le seul défaut de Pablo Longoria est justement sa tendance à vouloir changer trop de choses trop souvent. Ce qui plombe l’OM pour passer un cap notamment en coupe d’Europe à ses yeux.

« Je suis fan de Pablo Longoria mais le fait de changer d’entraîneur chaque année, de reconstruire un effectif tous les ans, ça n’aide pas. C’est trop compliqué et trop risqué. Il arrive à trouver des bons joueurs et des bons coachs mais il doit réussir à installer de la durée pour arriver à installer le club durablement en Ligue des Champions. Tu peux avoir au moins une plus forte stabilité tactique et stratégique en gardant le même entraîneur quitte à continuer de changer l’effectif tous les ans » a analysé le journaliste de RMC dans l’After Foot avant de poursuivre au sujet de Pablo Longoria.

Trop d'instabilité à l'OM, le reproche n°1 fait à Longoria

« Le stade est plein à tous les matchs depuis qu’il est président de l’OM, c’est à mettre à son crédit malgré les changements d’entraîneurs. En revanche, l’instabilité est un vrai souci. Quand on voit l’état dans lequel il a pris le club avec Jacques-Henri Eyraud à l’époque, il y a une vraie progression. On cherche juste à savoir ce qui pourrait être amélioré pour avoir plus de stabilité » a détaillé Florent Gautreau, qui aimerait un peu plus de stabilité à l’Olympique de Marseille, au minimum en ce qui concerne les entraîneurs. A ce sujet, il est toutefois utile de rappeler que Jorge Sampaoli et Igor Tudor n’ont pas été virés puisqu’ils ont démissionné. La question est maintenant de savoir pourquoi les entraîneurs ne durent pas à Marseille et veulent quitter le navire après un an, et cela même quand la saison est réussie.